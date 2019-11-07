Украинский журналист донес в СБУ на героя своего сюжета из ЛНР за критику Киева

Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов написал донос на героя своего сюжета, которым стал обычный житель города Рубежное в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Видео с беседой журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

В начале ролика Круглов спрашивает случайного прохожего, поддерживает ли тот отвод войск на Донбассе. Ответ мужчины был довольно резким.

«Ну, только дебил может это не поддерживать. Конкретный, конченый дебил. Это люди без чести, совести. Просто зарабатывают на этом деньги. Вот им нужна война. Вот так», — прямолинейно сказал мужчина средних лет.

В дальнейшей беседе он объяснил Круглову, что со времен Майдана на Украине в Рубежном не произошло ничего хорошего, что никто в ЛНР не видел российских солдат, что армия Украины так и не стала сильной и многое другое.

«У нас в городе была тишина, покой (до Майдана — Прим. ред.). Когда какие-то праздники, милиция могла только дорогу перекрыть, и все. А сейчас стоят дебилы с автоматами», — посетовал обычный житель ЛНР.

Телеканал ICTV не стал выпускать полную версию беседы в эфир. Владислав Круглов позже самостоятельно опубликовал ее в Facebook. Он сопроводил видео текстом, в котором попросил СБУ обратить внимание на слова мужчины.

«Не дадим таким людям и дальше высказываться на Украине. Вот так!», — написал он, обозвав героя своего сюжета «пьяницей» и «быдлом».

Правда после того, как видео начало стремительно распространяться по соцсетям, журналист удалил запись со своей страницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из республик Донбасса предложила новую дату отвода сил в Петровском.