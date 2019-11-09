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  4. Россия и Турция приступили к третьему патрулированию на северо-востоке Сирии

Россия и Турция приступили к третьему патрулированию на северо-востоке Сирии

, 4:23 Эфирная новость 12

Маршрут его растянется на сто километров и охватит несколько крупных населенных пунктов.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Новиков, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4448

Военные России и Турции проводят третье совместное наземное патрулирование на северо-востоке Сирии. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, работа началась ровно в 10 утра 8 ноября.

Маршрут новый, его протяженность — более ста километров от пункта таможенного перехода Дейру-Нага и дальше вдоль сирийско-турецкой границы в восточном направлении. На пути несколько крупных населенных пунктов.

Военные на бронированных автомобилях Тайфун и Тигр, а также на БТР осматривают дороги и территорию. Движение колонны контролируют с помощью беспилотника. Ранее сообщалось, что с воздуха границу патрулируют экипажи вертолетов Ми-35М и Ми-8 ВКС России.

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