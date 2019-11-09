Россия и Турция приступили к третьему патрулированию на северо-востоке Сирии

Военные России и Турции проводят третье совместное наземное патрулирование на северо-востоке Сирии. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, работа началась ровно в 10 утра 8 ноября.

Маршрут новый, его протяженность — более ста километров от пункта таможенного перехода Дейру-Нага и дальше вдоль сирийско-турецкой границы в восточном направлении. На пути несколько крупных населенных пунктов.

Военные на бронированных автомобилях Тайфун и Тигр, а также на БТР осматривают дороги и территорию. Движение колонны контролируют с помощью беспилотника. Ранее сообщалось, что с воздуха границу патрулируют экипажи вертолетов Ми-35М и Ми-8 ВКС России.