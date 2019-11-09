К дому расчленившего девушку профессора его студенты принесли цветы

К дому доцента петербургского вуза Олега Соколова приехали его студенты. Они возложили цветы в память о погибшей девушке и рассказали о том, каким они запомнили своего педагога.

«Он был достаточно эксцентричным преподавателем. Поступок в любом случае для нас шокирующий. От него можно было ожидать, что угодно, но то, что произошло сегодня, нам до сих пор не верится», — заявил один из его учеников.

Молодые люди добавили, что Соколова можно было бы охарактеризовать, как склонного к истерикам человека, но то, что он совершил оправдать никак нельзя.

Случившееся шокировало учеников Соколова. Многие планируют приехать к месту трагических событий и возложить цветы.

Как сообщал 5-tv.ru, сейчас Олег Соколов находится в Мариинской больнице в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с переохлаждением. По непонятной причине он лежит в коридоре без охраны.

В его квартире нашли расчлененное тело молодой женщины. Ее личность сейчас устанавливается. Историк дал признательные показания, сообщив, что погибшая была его студенткой. Он уверяет, что убийство было случайным.