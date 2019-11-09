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«Называли его Сиром»: студенты рассказали о расчленившем девушку профессоре

, 17:51 | Игорь Рязов Видео 662

Профессор СПбГУ и историк Олег Соколов был эксцентричным человеком, склонным к истерикам. Об этом 5-tv.ru рассказали его ученики.

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Фото, видео: ВКонтакте @Олег Соколов, 5-tv.ru

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Студенты известного историка и профессора СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей ученицы, рассказали о личности ученого. 5-tv.ru публикует их видеокомментарий.

«Известно, что его соратники по реконструкторскому движению называли его Сиром. Его студенты, в том числе его поднаучные, действительно обращались к нему Сир. Такое было», — рассказал один из студентов, приехавших к дому Соколова с цветами.

Молодой человек добавил, что историк любил устраивать из своих лекций нечто похожее на театральные представления, играя роль Наполеона Бонапарта. Человеком профессор был эксцентричным.

«По отношению к студентам он человек был достаточно непредсказуемый, импульсивный. Он мог говорить со студентами как на равных, так и иногда, в общем-то, включать начальника. Экзамены принимал иногда необоснованно жестко…» — рассказали студенты.

Они сообщили, что все шокированы поступком Соколова. От него хоть и можно было самых разнообразных выходок, однако жесткое убийство в их перечень не входило.

«Он, конечно, был достаточно эксцентричный преподаватель. В общем-то, поступок, в любом случае, для нас шокирующий. От него можно было ожидать что угодно, но то, что произошло сегодня, нам до сих пор не верится» — сказал студент, отметив, что Соколов был человеком склонным к истерикам.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою студентку. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.

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