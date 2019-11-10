Водолазы возобновили поиски в Мойке останков убитой преподавателем СПбГУ студентки

Водолазы возобновили поиски в акватории реки Мойки в центре Петербурга останков убитой возлюбленной профессора СПбГУ, историка Олега Соколова.

Специалисты второй день исследуют акваторию реки в том месте, куда профессор предположительно сбросил части тела Анастасии Ещенко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ходе поисков накануне водолазы нашли останки неизвестного человека, которые не принадлежат расчлененной студентке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела не связанного с текущим расследованием.

В убийстве 24-летней девушки подозревается историк и военный реконструктор 63-летний Олег Соколов, работавший в крупнейшем вузе Северной столицы на кафедре истории.

Утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что выловленным из реки оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.

К слову, адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.