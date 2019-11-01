Захарова: «Белые каски» готовят в Сирии новые провокации с химоружием

Сирийская неправительственная организация «Белые каски» вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химоружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию объединенных наций, „белокасочники“ с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна — подорвать мирный процесс в этой стране», — цитирует Захарову RТ.

Она также отметила, что Москва разочарована решением Вашингтона выделить очередной транш в 4,5 миллиона долларов на нужды «Белых касок» и считает такой шаг «граничащим с пособничеством террористам».

Как ранее сообщал 5-tv.ru организация «Белые каски» декларирует своей целью защиту мирного населения в районах боевых действий и пользуется поддержкой Запада. Однако власти Сирии обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной информационной кампании.