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  4. Захарова: «Белые каски» готовят в Сирии новые провокации с химоружием

Захарова: «Белые каски» готовят в Сирии новые провокации с химоружием

, 15:56 Видео 55

По словам официального представителя МИД РФ, информацию о «белокасочниках» власти Сирии регулярно передают в ООН.

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Фото, видео: ТАСС/Идлиб, /Новодережкин Антон, /ZEUS

Тема:
Война в Сирии 4440

Сирийская неправительственная организация «Белые каски» вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химоружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию объединенных наций, „белокасочники“ с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна — подорвать мирный процесс в этой стране», — цитирует Захарову RТ.

Она также отметила, что Москва разочарована решением Вашингтона выделить очередной транш в 4,5 миллиона долларов на нужды «Белых касок» и считает такой шаг «граничащим с пособничеством террористам».

Как ранее сообщал 5-tv.ru организация «Белые каски» декларирует своей целью защиту мирного населения в районах боевых действий и пользуется поддержкой Запада. Однако власти Сирии обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной информационной кампании.

Тема:
Война в Сирии 4440
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