Жители самостоятельно установили памятник погибшим солдатам Красной Армии под Курском

В деревне Брежнево под Курском появился памятник героям Великой Отечественной.

Необычного в нем то, что сделан он руками местной жительницы.

Обычная стеклянная банка из-под чего-то съестного. Внутри — бережно уложена лента российского триколора, а под ней — земля семнадцати братских могил Курской области. Татьяна Дмитриевна, так и не дождавшись отклика администрации, взялась за дело сама. То, что получилось, назвала памятным знаком. Все очень скромно. Но главное удалось — люди задумались.

Соседи по деревне идею поддержали и за монумент поблагодарили. А вот в сельсовете инициативу посчитали затратной, постройку самовольной и даже прокуратурой пригрозили.

Семен Еремин разбирался, на чьей стороне правда.

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