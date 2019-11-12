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  4. Жители самостоятельно установили памятник погибшим солдатам Красной Армии под Курском

Жители самостоятельно установили памятник погибшим солдатам Красной Армии под Курском

, 10:52 Эфирная новость 38

Однако памятный знак не оценили в сельсовете и даже пригрозили прокуратурой.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

В деревне Брежнево под Курском появился памятник героям Великой Отечественной.

Необычного в нем то, что сделан он руками местной жительницы.

Обычная стеклянная банка из-под чего-то съестного. Внутри — бережно уложена лента российского триколора, а под ней — земля семнадцати братских могил Курской области. Татьяна Дмитриевна, так и не дождавшись отклика администрации, взялась за дело сама. То, что получилось, назвала памятным знаком. Все очень скромно. Но главное удалось — люди задумались.

Соседи по деревне идею поддержали и за монумент поблагодарили. А вот в сельсовете инициативу посчитали затратной, постройку самовольной и даже прокуратурой пригрозили.

Семен Еремин разбирался, на чьей стороне правда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарный танк Т-34 прошел первые испытания в Бурятии после реставрации.

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