Меган Маркл показала архивные фото, сделанные до брака с принцем Гарри

Меган Маркл разместила в Instagram фотографии 2014 года. Пост появился па официальной странице герцогов Сассекских. В нем члены британской королевской семьи поздравили ветеранов и павших в войнах по случаю национального праздника Англии и США.

Instagram @sussexroyal

В микроблоге герцоги уточнили, что пять лет назад, до знакомства с принцем Гарри, Маркл отправилась в тур USO — независимого объединения добровольных обществ по содействию вооруженным силам США. Во время поездки актриса и общественник встретилась с военными, их семьями, и отметила их преданную службу родной стране.

«У меня всегда было глубокое уважение к войскам и военным семьям нашей страны. Не хватит слов, чтобы отблагодарить их за все, что они для нас делают», — сказала тогда Маркл.

Ранее 5-tv.ru писал, что здоровье Маркл может быть под угрозой из-за второго ребенка.