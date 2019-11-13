Торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти» прошла в Израиле

В Израиле прошла торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти». В его фундаменте — капсула с землей с Пискаревского мемориала — в память о подвиге защитников и жителей Ленинграда в страшные военные годы.

Новый мемориал появится в парке «Сакер» — это всего минут десять на машине от старого города Иерусалима. Парламент Израиля Кнессет и вовсе в двух шагах.

Выбор места неслучаен: после Санкт-Петербурга Израиль стал вторым домом для многих блокадников. А новый памятник станет еще одним символом российско-израильских дружеских отношений.

Александр Лисицын наблюдал за памятной церемонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители самостоятельно установили памятник погибшим солдатам Красной Армии под Курском.