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  4. Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?

Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?

, 10:11 | Мия Субботина 1 121

Летчик признался, что его имя вызывает ажиотаж на борту лайнера.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 50

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, признался, что не представляется пассажирам перед полетом, сообщается на сайте телекомпании КТВ-ЛУЧ.

«Раньше приветствовал их на борту и говорил: „Командир экипажа Дамир Юсупов“. Но после чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — отметил Герой России.

Спустя месяц после авиапроисшествия, мужчина пришел в себя и снова стал представляться пассажирам. Однако во время одного из полетов, самолет попал в турбулентность, что вызвало волнение среди пассажиров.

«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне», — пояснил Дамир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел стоящий лайнер.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 50
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