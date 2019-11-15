Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, признался, что не представляется пассажирам перед полетом, сообщается на сайте телекомпании КТВ-ЛУЧ.

«Раньше приветствовал их на борту и говорил: „Командир экипажа Дамир Юсупов“. Но после чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — отметил Герой России.

Спустя месяц после авиапроисшествия, мужчина пришел в себя и снова стал представляться пассажирам. Однако во время одного из полетов, самолет попал в турбулентность, что вызвало волнение среди пассажиров.

«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне», — пояснил Дамир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел стоящий лайнер.