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Мать убитой пятилетней девочки на похоронах заставляли встать на колени перед гробом

, 19:48 | Игорь Рязов 59

Похороны ребенка прошли в селе Кропоткино. В убийстве малышки сознался ее отчим.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Жители села Кропоткино в Крыму простились с пятилетней девочкой, в поисках которой ранее участвовали 170 добровольцев.

«Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки», — цитирует слова местных жителей сайт KP.RU.

По мнению людей, малышка до сих пор была бы жива, если бы женщина не отправилась на заработки в Китай и доверила ребенка отчиму.

Многие из участников панихиды до этого присоединились к поискам девочки. Прощание с ней прошло перед зданием местного клуба.

Как сообщал 5-tv.ru, заявление об исчезновении пятилетнего ребенка поступило правоохранителям 13 ноября. Ее отчим сообщил, что девочка сама ушла из дома накануне вечером, пока он ненадолго отлучился. В поисках приняли участие около 170 человек.

Позже тело ребенка обнаружили в канаве рядом с ее домом. 15 ноября полицейские задержали отчима девочки. На допросе он признался в убийстве и сокрытии тела, а затем был арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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