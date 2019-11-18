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МИД РФ объявил, что передача задержанных кораблей Украине состоялась

, 13:52 | Игорь Рязов Видео 17

Дипломаты объяснили, что возвращение Киеву кораблей стало возможным, поскольку компетентные органы завершили расследование.

Фото: РИА Новости / Екатерина Кейзо

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 272

Передача Киеву трех кораблей ВМФ Украины, которые год назад были задержаны Россией за нарушение границы, состоялась. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации», — сообщили в МИД РФ.

Возвращение кораблей Украине стало возможным, поскольку они перестали быть вещественными доказательствами в рамках расследования уголовного дела. Больше их пребывание на территории РФ не требуется.

В МИД РФ подчеркнули, что киевские власти совершили преступление против суверенитета России и собственных граждан, когда отдали им приказ о провокации в районе Керченского пролива.

«Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства», — заверили дипломаты.

Как сообщал 5-tv.ru, три корабля ВМС Украины были задержаны за незаконное пересечение российской границы 25 ноября 2018 года. Процедура их возврата началась 17 ноября. В Крыму заявили, что возвращение кораблей должно стать знаком для президента Украины Владимира Зеленского.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 272
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