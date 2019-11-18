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В Крыму сочли знаком для Зеленского возвращение Украине задержанных кораблей

, 12:06 | Игорь Рязов Видео 30

Крымский парламентарий считает, что в обмен на корабли Киев мог бы возобновить подачу днепровской воды на полуостров.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
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Передача Киеву трех задержанных кораблей ВМС Украины сигнализирует о стремлении Москвы к перемирию. Об этом сообщил Юрий Гемпель, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента.

«Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом», — охарактеризовал возвращение кораблей Гемпель.

По его словам, Москва сделала серьезный шаг в сторону налаживания отношений с Киевом. Парламентарий также признался, что ждет ответных шагов от Украины. Он считает, что одним из них могло бы стать возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, пишет РИА Новости.

Как сообщал 5-tv.ru, передача Киеву трех кораблей ВМС Украины должна состояться 18 ноября. В нужную точку буксир «Яны Капу» и малые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» доставят российские буксиры. Оттуда их должны забрать буксирные судна Украины. Точное место передачи не сообщается, но известны потенциальные точки.

Три украинских корабля были задержаны в ноябре прошлого года. Они без предупреждения пересекли российскую границу, отказывались остановиться по требованию пограничников и продолжали опасно маневрировать. В итоге суда, а также их экипажи в составе 24 человек были задержаны.

Моряки вернулись на Украину в сентябре в рамках масштабного обмена заключенными между Украиной и Россией. Корабли оставались в порту Керчи, так как проходили по делу в качестве вещдоков.

Тема:
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