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Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

, 15:32 Эфирная новость 5

Процесс передачи кораблей ВСУ проходил под контролем экипажей береговой охраны погрануправления ФСБ РФ.

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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 273

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе. Суда исключены из числа вещественных доказательств по уголовному делу. В воскресенье их начали перемещать из порта к условному месту в территориальных водах для передачи украинской стороне.

Буксир «Яны Капу» и два катера — «Бердянск» и «Никополь», — задействованные в прошлогодней вооруженной провокации на российской границе, передали примерно в 25 милях от побережья Крыма на траверзе Алушты.

25 ноября прошлого года три военных корабля ВМС Украины по приказу прошлого руководства страны незаконно пересекли границу России. Не остановились по требованию, и нашим пограничникам пришлось применить оружие. Суда тогда были задержаны, экипаж — 24 человека арестовали. 7 сентября моряков передали Украине в рамках обмена. В ФСБ расценили ЧП в Керченском проливе как провокацию.

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