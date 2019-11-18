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«Каждый день кто-то приходит»: Лариса Долина проведала могилу Юлии Началовой

, 16:52 | Карина Бернтгольц Фото 70

Дочь певицы опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на кладбище рядом с местом, где похоронена артистка.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @dolinalina

Тема:
Юлия Началова 154

Российская эстрадная певица Лариса Долина проведала могилу артистки Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте этого года. Звезда приходится крестной матерью дочери скончавшейся исполнительницы — Вере — и старается заботиться о ней. Вместе со своей семьей знаменитость на днях сходила к месту захоронения певицы, пишет Teleprogramma.pro.

На своей странице в Instagram дочь Ларисы Долиной Ангелина разместила фотографии с кладбища. Как видно на снимках, могила скончавшейся звезды усыпана цветами и игрушками. Каждый оставляет какую-то деталь в знак памяти и уважения к Началовой.

«Друга привезли снежного остаться, видно, что каждый день кто-то приходит», — отметила Ангелина, имея в виду, что ее семья оставила на могиле плюшевого медведя.

Instagram @dolinalina

Пользователи признались в комментариях, что до сих пор не могут поверить, что певице не стало. Она вечно будет жить в их сердцах.

«Сердце разрывается…»

«Любим, помним».

«Не хочется в это верить!»

«Не хватает дыхания и слов», — с грустью отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что PR-директор выложила в сеть архивное видео с Началовой за три месяца до ее смерти.

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