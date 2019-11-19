  1. Пятый канал
  4. Друг Армена Джигарханяна заявил, что актера выписали из больницы

Друг Армена Джигарханяна заявил, что актера выписали из больницы

, 18:45 | Алиса Маркова 18

Артист ложился в медучреждение для планового обследования.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 84

Актер и театральный режиссер Армен Джигарханян был выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление друга артиста Артура Согомоняна.

«Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо», — сообщил Согомонян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 14 ноября Джигарханян ложился в больницу для проведения планового профилактического обследования.

Армен Джигархянян — советский и российский актер и руководитель Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как: «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 84
15 нояб
Почему Цымбалюк-Романовская не поедет в больницу к Джигарханяну
15 нояб
Виталина Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Армену Джигарханяну
14 нояб
«Врачи предложили покапаться»: Друг Джигарханяна о его госпитализации
14 нояб
Армен Джигарханян госпитализирован
28 окт
«Мужского в вас не осталось»: Прохор Шаляпин не впечатлил фанатов оголенной грудью
23 окт
Куда исчез Джигарханян после развода с Цымбалюк-Романовской?
29 сент
Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов
27 сент
Армен Джигарханян появился на премьере комедии «Тетка Чарли»
19 сент
Пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»
18 сент
«Женитесь уже!» Цымбалюк-Романовская похвасталась домашним счастьем с Шаляпиным

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

19:08
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
19:02
Бизнес-партнера губернатора Хабаровского края заподозрили в убийстве
18:58
Видео: Актриса Нино Нинидзе приняла участие в чувственной съемке
18:45
Друг Армена Джигарханяна заявил, что актера выписали из больницы
18:37
Венцеслав Венгржановский злоупотребляет алкоголем и погряз в кредитах
18:29
Начался второй этап заочного отбора конкурса управленцев «Лидеры России»

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]