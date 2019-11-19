Друг Армена Джигарханяна заявил, что актера выписали из больницы

Актер и театральный режиссер Армен Джигарханян был выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление друга артиста Артура Согомоняна.

«Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо», — сообщил Согомонян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 14 ноября Джигарханян ложился в больницу для проведения планового профилактического обследования.

Армен Джигархянян — советский и российский актер и руководитель Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как: «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».