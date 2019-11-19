  1. Пятый канал
  4. В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

, 20:19 Эфирная новость 18

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить «Источник мира», если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4460

В российском Минобороны недоумение вызвали слова главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу. Министр заявил, что Россия и США не сделали необходимых шагов для отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы. А значит, по мнению Чавушоглу, Анкара может возобновить военную операцию. В нашем министерстве пояснили — все договоренности российской стороной реализуются в полном объеме.

«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям. Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе», — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Прокомментировать слова своего коллеги поспешил турецкий министр национальной обороны. Хулуси Акар сообщил, что у Анкары есть определенные трудности в Сирии. Но выразил уверенность, что путем переговоров Турция и Россия всегда смогут решить любые вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи.

Тема:
Война в Сирии 4460
19 нояб
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
19 нояб
Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи
19 нояб
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
18 нояб
Сирия обретает полную энергетическую независимость
15 нояб
Кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии
14 нояб
Российская авиационная комендатура начала работать в сирийском городе Камышлы
13 нояб
Российская авиация увеличила площадь патрулирования территории Сирии
12 нояб
В Сирии восстанавливают работу гидроэлектростанции «Табка»
11 нояб
Мария Захарова прокомментировала смерть создателя «Белых касок»
11 нояб
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

20:42
Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
20:34
Главврач детской поликлиники на Урале выдает замуж своих сотрудниц
20:26
«Пытаемся связаться с родственниками»: адвокат Соколова заявил, что историк хочет извиниться
20:19
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
20:14
Уволенной за фото для Playboy чиновнице из Тюмени пришлось продать квартиру
20:02
Видео: Отец троих детей и его друг заживо сварились в кипятке в Пензе

Сейчас читают

«Мистическая не является основной»: Адвокат историка Соколова о возможных версиях преступления
Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]