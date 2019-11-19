В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

В российском Минобороны недоумение вызвали слова главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу. Министр заявил, что Россия и США не сделали необходимых шагов для отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы. А значит, по мнению Чавушоглу, Анкара может возобновить военную операцию. В нашем министерстве пояснили — все договоренности российской стороной реализуются в полном объеме.

«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям. Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе», — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Прокомментировать слова своего коллеги поспешил турецкий министр национальной обороны. Хулуси Акар сообщил, что у Анкары есть определенные трудности в Сирии. Но выразил уверенность, что путем переговоров Турция и Россия всегда смогут решить любые вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи.