«Не завелись»: У Зеленского «сломался» самолет перед вылетом в Очаков

У лидера Украины Владимира Зеленского случился неприятный инцидент перед вылетом в Очаков, куда прибыли военные корабли, ранее задержанные за провокации в Керченском проливе.

Как сообщает «Новое время», у самолета президента Украины не завелся двигатель, неисправность нашли до взлета.

Зеленский должен был направиться в Николаевскую область после посещения Станицы Луганской, но до сих пор его прибытия ожидают десятки журналистов. Сообщается, что в настоящий момент президент Незалежной выехал в Харьков, откуда направится в Очаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Керченском проливе украинские корабли прибывают в Очаков.