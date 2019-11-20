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  4. «Не завелись»: У Зеленского «сломался» самолет перед вылетом в Очаков

«Не завелись»: У Зеленского «сломался» самолет перед вылетом в Очаков

, 23:00 | Нюра Незванова 71

Лидер Незалежной должен был прилететь в Николаевскую область для встречи украинских кораблей.

Фото: www.globallookpress.com / Bai Xueqi

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 279

У лидера Украины Владимира Зеленского случился неприятный инцидент перед вылетом в Очаков, куда прибыли военные корабли, ранее задержанные за провокации в Керченском проливе.

Как сообщает «Новое время», у самолета президента Украины не завелся двигатель, неисправность нашли до взлета.

Зеленский должен был направиться в Николаевскую область после посещения Станицы Луганской, но до сих пор его прибытия ожидают десятки журналистов. Сообщается, что в настоящий момент президент Незалежной выехал в Харьков, откуда направится в Очаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Керченском проливе украинские корабли прибывают в Очаков.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 279
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