Украинские корабли, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, прибывают в Очаков Николаевской области. Первым в порт пришел малый бронированный катер «Никополь». Следом идут судно «Бердянск» и буксир «Яны Капу».

Корабли, возвращающиеся в Очаков, встречает множество местных жителей. Ученики и преподаватели очаковской санаторной школы-интерната на берегу развесили большой флаг Украины. Ожидается, что в город вскоре прибудет президент Незалежной Владимир Зеленский.

Задержанные в Керченском проливе украинские корабли прибывают в Очаков 1/3 2/3 3/3

Буксир «Яны Капу», а также корабли «Бердянск» и «Никополь» с экипажами в составе 24 человек были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они без предупреждения пересекли российскую границу, тем самым нарушив действующий регламент. В ФСБ РФ это расценили как провокацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина даже после получения кораблей продолжит судиться с Россией в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.