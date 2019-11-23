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Анонсирован посмертный релиз неизданных песен Юлии Началовой

, 16:40 | Ниса Мурзанаева Видео 226

Хорошую новость фанатам певицы сообщил ее пиар-директор.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Тема:
Юлия Началова 157

Анонсирован посмертный релиз неизданных треков скончавшейся певицы Юлии Началовой. Радостную новость фанатам звезды сообщил ее пиар-директор Анна Исаева в Instagram.

«Мы выпускаем песню „Останься“. На днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице», — поделилась представитель покойной знаменитости.

По словам Анны Исаевой, будет выпущена еще одна песня, о которой поклонники Юлии Началовой не подозревали. Трек записан совместно с народным артистом. Однако пока его личность сохраняется в секрете.

Пиар-директор покойной певицы отметила, что в настоящий момент полным ходом идет работа по изданию книги-реквиема, посвященной Юлии Началовой. Над тексом работали папа и тетя скончавшейся звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пиар-директор выложила в сеть архивное видео с Юлией Началовой за три месяца до ее смерти.

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Юлия Началова 157
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