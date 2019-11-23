Москва и Киев не смогли договориться по «керченскому инциденту» в Гааге

Разногласия между Россией и Украиной в вопросах инцидента в Керченском проливе остались неразрешенными после встречи в межгосударственном гаагском арбитраже. О результатах первого заседания в Гааге пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Несмотря на все усилия, между сторонами до сих пор остаются принципиальные разногласия. Теперь гаагскому арбитражу предстоит самому решать оставшиеся вопросы, в том числе проблему разделения процесса на юрисдикционный и субстантивный этапы.

Первый этап покажет, компетентны ли в Гааге заниматься данным делом. На втором этапе проходит рассмотрение самого дела по существу. В ближайшем будущем арбитраж примет все процессуальные документы. После этого рассмотрение дела по Керченскому проливу вступит в фазу практического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия вернула украинские корабли, задержанные в 2018 году за нарушение государственной границы. Однако Украина не посчитала возврат жестом доброй воли и вдобавок обвинила российскую сторону в том, что последняя «угробила» их судна.