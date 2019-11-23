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«Далеко и накладно»: Пушков высказался о поставках СПГ из США на Украину

, 14:58 | Светлана Александрова Фото 107

По мнению сенатора, ни о какой «энергетической независимости» Незалежной в данном случае речи не идет.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Twitter @Alexey_Pushkov

Тема:
Украинский кризис 267

Начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. О прибытии в польский терминал Свиноуйсьце в Балтийском море первого танкера с СПГ из Соединенных Штатов посольство США на Украине сообщило в Facebook 20 ноября.

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении „энергетической независимости“. Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал в своем Twitter Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Как ранее сообщал 5-tv.ru, соглашение о поставках СПГ Украина, Польша и США заключили в августе этого года. В Польше топливо должно быть регазифицировано и далее пойдет на Украину по газопроводу в Хермановице.

Тема:
Украинский кризис 267
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