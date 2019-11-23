«Далеко и накладно»: Пушков высказался о поставках СПГ из США на Украину

Начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. О прибытии в польский терминал Свиноуйсьце в Балтийском море первого танкера с СПГ из Соединенных Штатов посольство США на Украине сообщило в Facebook 20 ноября.

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении „энергетической независимости“. Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал в своем Twitter Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Как ранее сообщал 5-tv.ru, соглашение о поставках СПГ Украина, Польша и США заключили в августе этого года. В Польше топливо должно быть регазифицировано и далее пойдет на Украину по газопроводу в Хермановице.