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  4. Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

, 16:53 Видео 65

Соответствующее заявление о достигнутых договоренностях опубликовано на сайте польской нефтегазовой компании.

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Фото, видео : Danil Shamkin / www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 139

Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине. Соответствующее заявление о достигнутых договоренностях размещено на сайте энергетического концерна, сообщает RT.

По имеющимся данным, сжиженное голубое топливо будет подвергнуто регазификации, после чего передано украинской стороне по газопроводу в Хермановице. Поставки должны начаться в первых числах ноября.

«Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине предсказали «сложную» зиму из-за споров с Россией по газовому вопросу.

Тема:
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