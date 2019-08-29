Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине. Соответствующее заявление о достигнутых договоренностях размещено на сайте энергетического концерна, сообщает RT.

По имеющимся данным, сжиженное голубое топливо будет подвергнуто регазификации, после чего передано украинской стороне по газопроводу в Хермановице. Поставки должны начаться в первых числах ноября.

« Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября », — говорится в сообщении.

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