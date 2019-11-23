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  4. Видео с места ДТП, где погибла жена мэра Тулуна. Следователи начали проверку

Видео с места ДТП, где погибла жена мэра Тулуна. Следователи начали проверку

, 19:35 | Алиса Маркова Видео 1 508

В Иркутской области в аварии разбилась Лариса Карих — супруга Юрия Кариха, который руководит Тулуном с 2010 года.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, СК РФ

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области начали доследственную проверку по факту ДТП с участием мэра города Тулуна.

По предварительным данным, около 21 часа по местному времени 23 ноября в Черемховском районе Иркутской области Юрий Карих, находясь за рулем легкового автомобиля въехал в стоящий на обочине КАМАЗ. В результате аварии погибла жена чиновника Лариса Карих. Супружеская пара ехала в сторону города Тулуна.

Сейчас следователи СК находятся на месте аварии, где проводят осмотр места трагедии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии мэра Тулуна после ДТП.

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