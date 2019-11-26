День открытых дверей: российские медики помогли жителям Пальмиры

В древней Пальмире непривычно тихо. Истерзанный боевиками сирийский город окончательно перешел под контроль правительственных войск. Здесь сразу заработали школы, и открыли медпункты.

В первую очередь, в помощи врачей нуждаются дети. Поэтому российские военные медики проводят осмотры прямо в учебных классах.

В Пальмире за последние несколько месяцев произошло то, во что не верили западные аналитики. Город несколько раз переходил то под контроль боевиков, то под контроль правительственных войск. И вот теперь, кажется, местная власть смогла удержать власть.

В город возвращаются беженцы, а в школах слышны детские голоса. В одной из таких школ наши военные медики провели день открытых дверей. Штатного врача здесь нет. Дети перед началом учебного года не проходили даже первичного осмотра.

Из мирной Пальмиры передает Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Сирия договорились продолжить работу над 3D-моделью Пальмиры.