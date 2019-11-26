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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

, 22:27 | Василий Заика Видео 85

По словам главы «Газпрома», из-за перехода Незалежной на европейское законодательство возникают проблемы, препятствующие подписанию газового контракта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 273

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

По словам руководителя российской энергетической компании, переход Незалежной на европейское законодательство несет за собой ряд технических затруднений, в рамках которых подписание нового газового контракта не представляется возможным.

«На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — сказал Алексей Миллер.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что подобного рода важные проблемы Киеву нужно решить в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитный газ из РФ в свои хранилища.

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