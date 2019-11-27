«Как вам?»: Емельяненко представил халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram представил халат, в котором собирается выйти на бой с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

На кадрах видеоролика боец смешанных единоборств демонстрирует обнову темного цвета из крокодиловой кожи с желтыми окантовкой и поясом.

«На примерке халата, в котором я буду выходить бить Кокляева. Как вам? Мне нравится!» — комментирует Александр Емельяненко.

Многочисленные подписчики спортсмена в комментариях под публикацией выразили ему слова поддержки и отметили, что в таком халате Емельяненко просто обязан одержать победу.

«Кокляев увидит, даже не выйдет на бой!»

«Четкий халат!»

«По-любому будешь первым!»

«Бой жду с нетерпением! Держу за тебя!»

«Размотай, Александр, Кокляева! Я на тебя ставлю!» — пишут фанаты бойца.

Поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и пройдет по всем правилам бокса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко сделал Михаилу Кокляеву подарок перед боем.