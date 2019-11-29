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  4. В Олимпийском комитете России назвали неадекватным предлагаемые WАDА санкции

В Олимпийском комитете России назвали неадекватным предлагаемые WАDА санкции

, 0:15 Эфирная новость 24

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены продолжают полноценно готовиться к летней олимпиаде в Токио, и никакой речи о выступлении под нейтральным флагом быть не может.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 276

Чрезмерными, неадекватными и неверными назвали сегодня в Олимпийском комитете России санкции, которые против нашей страны предлагает ввести Всемирное антидопинговое агентство. Речь об отстранении от участия в международных соревнованиях на четыре года. По словам главы национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, Россия продолжает полноценно готовиться к летней олимпиаде и поедет туда под своим флагом.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Олимпийские игры в Токио — российская команда будет принимать участие, потому что национальный олимпийский комитет имеет полные права и обязанности и будет формировать в соответствии с олимпийской хартией команду для участия там», — отметил он.

На ситуацию с возможными мерами со стороны Всемирного антидопингового агентства отреагировали сегодня и в российском МИДе. Там считают недопустимым политизировать спорт.

«Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, может быть даже уже и война. Невозможно не замечать, как тема допинга, которая присутствует во всех странах, сфокусирована исключительно только на России. При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Впрочем, как заявили в олимпийском комитете России, даже если жесткие меры против нашей страны будут одобрены, еще достаточно времени на подачу апелляции в спортивный арбитражный суд. Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа будущего года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а российской сборной запретить выступать под национальным флагом. Решение по этому вопросу должно быть принято 9 декабря в Париже.

Тема:
Допинговый скандал 276
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