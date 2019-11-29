Кокляев объяснил фанатам, как выиграть боксерские перчатки с его автографом

Перед боем с бойцом ММА Александром Емельяненко пауэрлифтер Михаил Кокляев подробно объяснил фанатам, как выиграть боксерские перчатки с его автографом.

«Мы вместе с телеканалом РЕН ТВ решили разыграть для вас приз — боксерские перчатки, подписанные мной и Александром. Конкурс на внимательность: в ринге за все время будут три человека, которые покажут вам слова в разное время турнира, следите за этими людьми, и кто самый быстрый — получит перчатки», — обратился спортсмен к болельщикам в Instagram.

Эти слова нужно будет как можно быстрее отправить на сайт www.battle2019.ru. Первые трое подавших правильный ответ получат перчатки с автографами Кокляева и Емельяненко, а еще 17 самых проворных — фирменные футболки с портретами бойцов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, тяжелоатлет Михаил Кокляев и знаменитый боец ММА Александр Емельяненко сойдутся в поединке 29 ноября на «ВТБ Арене». По мнению экспертов, победу в этой встрече может принести один единственный удар.