Эксперты оценили шансы на победу Емельяненко и Кокляева в предстоящем бою

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев сойдутся в поединке 29 ноября. «Известия» публикует мнение экспертов об исходе боя. Специалисты считают, что победу в этой встрече может принести один единственный удар.

Накануне встречи прошла процедура взвешивания спортсменов. Пауэрлифтер Михаил Кокляев оказался на 20 килограммов тяжелее бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко — 134,1 килограмм против 113,6.

«Он спортсмен мирового уровня (Кокляев — Прим. ред.), прибавляет очень быстро. Мы не витаем в облаках, понимаем, что Емельяненко — фаворит. Но у Михаила есть шанс ударить и сделать это не слабо. В этом весе все может решить один удар», — сказал Эдгар Гукасян, тренирующий тяжелоатлета специально для предстоящего поединка.

С наставником Кокляева согласен и российский боксер Денис Лебедев.

«Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда. Я оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко. Но ведь 10 — это не один и тем более не ноль. Кокляев может попасть», — резюмировал спортсмен.

Сам Емельяненко на процедуре взвешивания однозначно заявил об уверенности в своей победе.

«Кокляев может хорошо попасть? Несколько месяцев назад он не знал, что такое бокс, а всю жизнь наперегонки таскал железяки. Если он поднимется на ринг, это уже будет успехом для него. О большем даже говорить не стоит», — ответил боец ММА на вопрос журналистов об исходе боя на процедуре взвешивания.

С Емельяненко солидарен президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который считает, что тяжелоатлету нечего противопоставить опытному бойцу.

«Заставить Михаила Кокляева выйти против профессионального бойца на ринг — это то же самое, что выпустить Месси или Роналду играть в хоккей на траве: вроде и бегают хорошо, и мяч есть, но с клюшкой обращаться не умеют. Скорее всего, Михаилу не хватит ни техники, ни выносливости. Тем более что Александр моложе и находится в прекрасной физической форме», — считает функционер.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев выйдут на ринг 29 ноября. Встреча состоится в «ВТБ Арена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кокляев и Емельяненко встретились с иркутским школьником, спасшим девочку от насильника.