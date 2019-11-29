  1. Пятый канал
  4. Эксперты оценили шансы на победу Емельяненко и Кокляева в предстоящем бою

Эксперты оценили шансы на победу Емельяненко и Кокляева в предстоящем бою

, 4:34 | Марина Неруцких 9

Прославленный боец ММА Александр Емельяненко считается фаворитом долгожданного поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 5

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев сойдутся в поединке 29 ноября. «Известия» публикует мнение экспертов об исходе боя. Специалисты считают, что победу в этой встрече может принести один единственный удар.

Накануне встречи прошла процедура взвешивания спортсменов. Пауэрлифтер Михаил Кокляев оказался на 20 килограммов тяжелее бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко — 134,1 килограмм против 113,6.

«Он спортсмен мирового уровня (Кокляев — Прим. ред.), прибавляет очень быстро. Мы не витаем в облаках, понимаем, что Емельяненко — фаворит. Но у Михаила есть шанс ударить и сделать это не слабо. В этом весе все может решить один удар», — сказал Эдгар Гукасян, тренирующий тяжелоатлета специально для предстоящего поединка.

С наставником Кокляева согласен и российский боксер Денис Лебедев.

«Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда. Я оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко. Но ведь 10 — это не один и тем более не ноль. Кокляев может попасть», — резюмировал спортсмен.

Сам Емельяненко на процедуре взвешивания однозначно заявил об уверенности в своей победе.

«Кокляев может хорошо попасть? Несколько месяцев назад он не знал, что такое бокс, а всю жизнь наперегонки таскал железяки. Если он поднимется на ринг, это уже будет успехом для него. О большем даже говорить не стоит», — ответил боец ММА на вопрос журналистов об исходе боя на процедуре взвешивания.

С Емельяненко солидарен президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который считает, что тяжелоатлету нечего противопоставить опытному бойцу.

«Заставить Михаила Кокляева выйти против профессионального бойца на ринг — это то же самое, что выпустить Месси или Роналду играть в хоккей на траве: вроде и бегают хорошо, и мяч есть, но с клюшкой обращаться не умеют. Скорее всего, Михаилу не хватит ни техники, ни выносливости. Тем более что Александр моложе и находится в прекрасной физической форме», — считает функционер.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев выйдут на ринг 29 ноября. Встреча состоится в «ВТБ Арена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кокляев и Емельяненко встретились с иркутским школьником, спасшим девочку от насильника.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 5
28 нояб
Кокляев и Емельяненко встретились с иркутским школьником, спасшим девочку от насильника
27 нояб
Хочу пожать твою руку: Кокляев пригласил на бой иркутского школьника-героя
27 нояб
«Как вам?»: Емельяненко представил халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым
22 нояб
«Мощно»: Александр Емельяненко показал, как тренируется перед боем с Кокляевым

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

4:34
Эксперты оценили шансы на победу Емельяненко и Кокляева в предстоящем бою
3:33
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
2:32
Россия и Украина обсудили претензии по транзиту газа
1:44
Минстрой выясняет, куда уплыли 4,5 миллиарда рублей, направленные на восстановление жилья в Иркутской области
1:20
Матвеев день: Что можно и категорически нельзя делать 29 ноября
0:55
Елена Летучая в платье с глубоким декольте привела поклонников в восторг

Сейчас читают

Матвеев день: Что можно и категорически нельзя делать 29 ноября
«Попа как у Ким»: Ольга Орлова выложила новый снимок с фотосессии голышом
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]