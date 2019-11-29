Песков сравнил работу Владимира Путина с доменной печью

31 декабря Владимир Путин будет работать, так же как и во все остальные праздничные дни. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как и где глава России собирается провести новогодние праздники.

По его словам, «с общечеловеческой точки зрения» выходных у Путина не бывает вообще. И даже если президент может позволить себе отдохнуть какую-то часть дня, большую часть суток он все равно находится на работе «в человеческом понимании».

«Работа президента это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. Поэтому если де-факто ответить на ваш вопрос, то и 31-го он тоже будет работать», — сказал Песков.

В последнее время, как сообщал 5-tv.ru, общество бурно дискутирует о целесообразности работы в последний день года. Многие считают, что 31 декабря нужно официально сделать выходным днем. Идею поддержал и Совет Федерации, уточнив, что общее число праздничных дней должно при этом остаться прежним. Между тем в Минтруда пояснили, что в этом году сделать 31 декабря выходным днем уже не получится.