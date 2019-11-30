Александр Емельяненко отправил Михаила Кокляева в нокаут в первом раунде

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал чемпионом РЕН ТВ в супертяжелом весе, отправив в нокаут в первом раунде пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок между спортсменами длился 2 минуты 47 секунд и был остановлен по решению рефери.

В самом начале схватки Михаил Кокляев пошел в атаку на соперника и дважды нанес удары ему по голове. Далее в размене сам тяжеловес получил «ответку» от Александра Емельяненко, который пощадил своего оппонента, не став добивать.

Вскоре пауэрлифтер пропустил еще три прицельных удара от бойца смешанных единоборств — нокдаун. Михаил Кокляев поднялся, но рефери принял решение остановить поединок, присудив победу нокаутом Александру Емельяненко.

В рамках турнира на ВТБ-Арене в Москве состоялись семь поединков. Победу в боях одержали россияне Валерия Родионова, Вартан Арутюнян и Владимир Мышев, Георгий Челохсаев, Эдгар Гукасян, Максим Новоселов, а также узбекский боксер Мухамадсалим Сотволдиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Новоселов стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ.