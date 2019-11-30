«Извините, что так быстро!»: Емельяненко о прошедшем бое с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после боя с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, в котором он одержал победу нокаутом в первом раунде, заявил, что готов боксировать с большим количеством желающих.

Спортсмен отметил, что растягивал ход поединка с тяжеловесом, как мог.

«Я, как и говорил ранее, что я готов с большим количеством таких желающих людей со мной побоксировать. Я как мог растягивал бой, но как получилось. Извините, что так быстро! Поэтому, будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз будет пять таких граждан против меня за один вечер», — сказал Александр Емельяненко.

В свою очередь, Михаил Кокляев резюмировал исход поединка словами героя Джека Николсона из знаменитого фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

«Я скажу словами одного из героев кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки». Когда он поспорил с друзьями, что оторвет в палате от пола раковину, у него это не получилось сделать и все над ним засмеялись. На что он сказал: «Но, я-то зато попробовал!» — сказал пауэрлифтер.

В этот момент Александр Емельяненко взял микрофон у ринг-анонсера и задал тяжеловесу неожиданный вопрос, рассмешивший самого его автора и публику.

«Миш, Миш, подожди! Один вопрос к тебе! Скажи честно, ты сегодня пролетел над гнездом кукушки, а?» — спросил Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.