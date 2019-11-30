  1. Пятый канал
  4. Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World

Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World

, 3:51 | Марина Неруцких Видео 16

Самый зрелищный праздник для российских выпускников получил главный приз и две серебряные статуэтки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2019 182

Проект Пятого канала «Алые паруса-2019» взял сразу три награды в престижном конкурсе Best Event Awards World. Самый зрелищный праздник для российских выпускников получил главную награду и две серебряные статуэтки.

Заявки рассматривались по 23 позициям: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, Роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги и другие.

«Алые паруса-2019» удостоились главной награды в номинации «ICONIC EVENT AWARD 2019» и получили два почетных серебра в номинациях «BEST MUSICAL EVENT 2019» и «BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019». Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

The Best Events Awards World — это главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Награда была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Церемония награждения состоялась 29 ноября в рамках Bea World Festival.

Представители компаний из более чем 29 стран в течение трех дней были погружены в атмосферу творчества, общения, обмена опытом и знаниями. Ведущие эксперты отрасли событий рассказали о новинках индустрии, успешных корпоративных кейсах, которые смогут помочь специалистам идти в ногу с изменениями. Участникам показали различные методы организации ивент-мероприятий по всему миру.

В 2016 году «Алые паруса» уже получили первый приз в номинации «Best public event». Легендарное шоу «Алые паруса» уже давно приобрело статус международного. В этом году праздником выпускников в режиме онлайн любовались более 10 миллионов человек. Прямую трансляцию грандиозного события традиционно вел Пятый канал. Посмотреть волшебное действо можно было сразу на нескольких площадках: в прямом эфире Пятого, на официальном сайте канала и в группах социальных сетей.

Праздник «Алые паруса» был возрожден 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Тема:
Алые паруса 2019 182
30 нояб
Проект «Алые паруса — 2019» взял «серебро» в конкурсе Best Event Awards
25 окт
Проект Пятого канала «Алые паруса» вышел в финал международной премии EVENTIADA IPRA GWA
16 окт
Проект «Алые паруса — 2019» вошел в шорт-лист конкурса Best Event Awards
28 авг
Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем нового проекта «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга»
30 июн
Сказка в Петербурге: «Алые паруса — 2019» — праздник, который невозможно забыть
26 июн
В Петербурге открылась выставка, посвященная шоу «Алые Паруса»
24 июн
Грандиозное шоу! «Алые паруса — 2019» поразили даже самого искушенного зрителя
24 июн
Зрители грандиозного шоу «Алые паруса» делятся в соцсетях своими эмоциями
24 июн
Как прошли «Алые паруса — 2019» — фоторепортаж с праздника выпускников
24 июн
Видео: как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях?

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни

Последние новости

4:02
Звездный флешмоб: российские артисты выражают благодарность иркутским героям
3:51
Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World
3:33
Гороскоп на 30 ноября: растущая Луна сулит перемены в личной жизни
3:06
«Извините, что так быстро!»: Емельяненко о прошедшем бое с Кокляевым
2:30
Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
2:17
Иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года

Сейчас читают

Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
День Григория Чудотворца: Что можно и что нельзя делать 30 ноября
Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]