Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World

Проект Пятого канала «Алые паруса-2019» взял сразу три награды в престижном конкурсе Best Event Awards World. Самый зрелищный праздник для российских выпускников получил главную награду и две серебряные статуэтки.

Заявки рассматривались по 23 позициям: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, Роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги и другие.

«Алые паруса-2019» удостоились главной награды в номинации «ICONIC EVENT AWARD 2019» и получили два почетных серебра в номинациях «BEST MUSICAL EVENT 2019» и «BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019». Номинанты конкурса оценивались по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

The Best Events Awards World — это главное международное признание мероприятий в индустрии событий. Награда была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Церемония награждения состоялась 29 ноября в рамках Bea World Festival.

Представители компаний из более чем 29 стран в течение трех дней были погружены в атмосферу творчества, общения, обмена опытом и знаниями. Ведущие эксперты отрасли событий рассказали о новинках индустрии, успешных корпоративных кейсах, которые смогут помочь специалистам идти в ногу с изменениями. Участникам показали различные методы организации ивент-мероприятий по всему миру.

В 2016 году «Алые паруса» уже получили первый приз в номинации «Best public event». Легендарное шоу «Алые паруса» уже давно приобрело статус международного. В этом году праздником выпускников в режиме онлайн любовались более 10 миллионов человек. Прямую трансляцию грандиозного события традиционно вел Пятый канал. Посмотреть волшебное действо можно было сразу на нескольких площадках: в прямом эфире Пятого, на официальном сайте канала и в группах социальных сетей.

Праздник «Алые паруса» был возрожден 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.