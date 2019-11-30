«Спасибо всем, кто поддерживал!»: Емельяненко поблагодарил своих фанатов

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, завоевавший титул чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовал видеообращение к фанатам.

38-летний спортсмен поблагодарил всех за поддержку и поздравления с победой в поединке с тяжеловесом Михаилом Кокляевым, который состоялся 29 ноября на ВТБ-Арене в Москве.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня! Спасибо всем за поздравления! Я думаю, что порадовал вас сегодня своим выступлением! Бог в помощь вам! Спасибо всем!» — сказал Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких моментах турнира, прошедшего на ВТБ-Арене в Москве. Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым стал главным событием спортивного вечера.