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«Спасибо всем, кто поддерживал!»: Емельяненко поблагодарил своих фанатов

, 6:16 | Василий Заика Видео 1 159

Боец смешанных единоборств нокаутом одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в первом раунде поединка, состоявшегося на ВТБ-Арене в Москве.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; Instagram @alexemelyanenko

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, завоевавший титул чемпиона РЕН ТВ в супертяжелом весе, в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовал видеообращение к фанатам.

38-летний спортсмен поблагодарил всех за поддержку и поздравления с победой в поединке с тяжеловесом Михаилом Кокляевым, который состоялся 29 ноября на ВТБ-Арене в Москве.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня! Спасибо всем за поздравления! Я думаю, что порадовал вас сегодня своим выступлением! Бог в помощь вам! Спасибо всем!» — сказал Александр Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких моментах турнира, прошедшего на ВТБ-Арене в Москве. Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым стал главным событием спортивного вечера.

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