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Самые яркие моменты турнира, прошедшего на ВТБ-Арене в Москве

, 5:15 | Василий Заика Видео 107

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым стал главным событием спортивного вечера.

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Фото, видео: Ren.tv

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 18

Спортивный турнир, состоявшийся 29 ноября на ВТБ-Арене в Москве, открылся поединком Валерии Родионовой и Дарьи Кутыровой. Первая ринулась в атаку, едва стартовал раунд, и смогла удержать преимущество на протяжении оставшегося времени. В результате Валерия Родионова одержала уверенную победу единогласным решением судей.

Вторым стал бой между россиянином Вартаном Арутюняном и украинским боксером Иваном Безверхим. Тяжеловесы противостояли друг другу на протяжении всех четырех раундов. Арутюнян сохранял доминирующее положение, но до нокаута дело так и не дошло. Итог — победа российского боксера.

Владимир Мышев и его грузинский оппонент Цотне Султанишвили стали третьими, чей поединок проходил в рамках спортивного вечера на ВТБ-Арене. Боксеры отстояли на ринге шесть раундов. Бой проходил под диктовку россиянина, наносившего сопернику мощные удары. Исход встречи — победа Владимира Мышева.

Четвертым стал поединок между узбекским боксером Мухамадсалимом Сотволдиевым и российским спортсменом Вячеславом Летовальцевым. Для нашего соотечественника бой не задался с самого начала. В первом раунде он получил рассечение над глазом, а во втором на носу. В четвертом отрезке боя Летовальцев был вынужден прибегнуть к помощи врачей. Оставшееся время поединка россиянин был на вторых ролях. И, несмотря на атаку в завершении, победа была присуждена Мухамадсалиму Сотволдиеву.

Пятым по счету боем стала схватка за звание чемпиона России по боксу в первом полусреднем весе. Ее участниками стали Георгий Челохсаев и Антон Хан. Первый с самого начала стал доминировать, но во втором раунде ушел в нокдаун и смог быстро прийти в себя. Бой чуть было не закончился в четвертом раунде, но Антон Хан смог выстоять. Далее бой шел с жесткими разменами и завершился победой Георгия Челохсаева.

Следующими на ринг вышли россиянин Эдгар Гукасян и боксер из Танзании Кулва Бушир. Наш соотечественник по началу атаковал, но постепенно ситуация выровнялась. Оба спортсмена в оставшееся время обменивались ударами. Единогласным решением судей Эдгар Гукасян завоевал титул чемпиона WBA Asia South.

Заключительным поединком перед главным событием вечера стал бой между блогером, бывшим самбистом и бойцом ММА Максимом Новоселовым и Алексеем Гончаровым. Второй начал атаковать еще в первом раунде, но быстро устал и отдал преимущество сопернику. Максим Новоселов стал наносить оппоненту удар за ударом, что привело его к нокдауну. В концовку Гончаров пропустил апперкот и серию ударов. Судьи отдали победу Максиму Новоселову, который стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ.

Главным событием года на ВТБ-Арене стал поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и тяжеловесом Михаилом Кокляевым. В самом начале схватки пауэрлифтер пошел в атаку на соперника и дважды нанес удары ему по голове. Далее в размене сам Кокляев получил «ответку» от Емельяненко, который пощадил своего оппонента, не став добивать.

Вскоре пауэрлифтер пропустил еще три прицельных удара от бойца смешанных единоборств — нокдаун. Михаил Кокляев поднялся, но рефери принял решение остановить поединок, присудив победу нокаутом Александру Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Емельяненко и Михаил Кокляев сказали друг другу после боя.

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