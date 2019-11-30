Российский боксер-профессионал Денис Лебедев поделился впечатлениями о состоявшемся накануне долгожданном бое Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Профессиональный боец смешанных единоборств нокаутировал пауэрлифтера в первом раунде.

По мнению Дениса Лебедева, тяжелоатлет проиграл в поединке не только из-за отсутствия опыта, но и из-за потрясающей физической формы 38-летнего Емельяненко.

«К Мише огромное уважение. Человек заведомо понимая, куда он идет, несмотря на всю серьезность, он заключил контракт и пошел в клетку. Шанс всегда есть, тем более в супертяжелом весе. Но чуда не произошло. Саша бы справился с ним даже без подготовки. На сегодня Емельяненко в своей лучшей форме», — утверждает боксер.

Денис Лебедев считает, что нокаут спас Михаила Кокляева от изнуряющего, невероятно сложного поединка. По словам профессионального боксера, пауэрлифтер даже «не прочувствовал» бой.

«Вот если бы он походил хотя бы еще два раунда за Саней, настучали бы ему еще немножко, тогда он бы был близок к тому, чтобы прочувствовать — когда изнеможение, ноги отказываются идти, опускаются руки от недостатка кислорода. Нокаут — это самое легкое», — заявил спортсмен.

Александр Емельяненко за победу в поединке с Михаилом Кокляевым получил вознаграждение в размере одного миллиона рублей и чемпионский пояс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Емельяненко извинился перед фанатами за слишком быстрый финал боя с Кокляевым.