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На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

, 9:24 | Василий Заика Видео 45

По мнению экс-депутата Верховной рады Мустафы Найема, «Укроборонпром» сумел составить конкуренцию российским оружейным предприятиям.

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Фото, видео: Телеканал ATR, ТАСС / Михаил Палинчак

Тема:
Украинский кризис 281

Бывший депутат Верховной рады Украины и заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в эфире телеканала ATR заявил о победе на Россией на мировом рынке вооружений.

По его словам, несмотря на отсутствие финансирования предприятия на протяжении порядка 30 лет, концерн сумел сохранить выигрышные позиции по сравнению с РФ на внешних рынках и продолжает конкурировать.

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю („Укроборонпром“ — Прим.ред.), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — заявил Мустафа Найем.

Топ-менеджер «Укроборонпрома» добавил, что Незалежная имеет «огромный интеллектуальный потенциал», благодаря чему в силах конкурировать с Россией в данной сфере и в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими».

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