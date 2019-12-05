Мать виновника массового ДТП на Audi A7 расплакалась, узнав об аварии

Мать виновника массового ДТП, которое произошло на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, расплакалась, узнав об аварии. 5-tv.ru публикует видео общения с ней.

«Была у него жена, они с ней разошлись <…>. Мы с ней не общаемся, потому что он с ней (разошелся — Прим. ред)», — сказала мама виновника массового ДТП.

Далее она узнает подробности аварии. Женщина поразилась настолько, что расплакалась.

Как сообщал 5-tv.ru, массовое ДТП произошло утром 5 декабря. Автомобиль Audi A7 мчался по Выборгскому шоссе, по словам очевидцев, на скорости 150 километров в час. В какой-то момент машину занесло на разделительный островок, она сбила столб и зацепила более десятка других автомобилей.

Позже в ГИБДД сообщили, что за рулем Audi A7 находился 42-летний мужчина. Источник 5-tv.ru сказал, что за год у виновника ДТП насчитали 105 нарушений ПДД. В момент аварии он был в состоянии опьянения.

Очевидица рассказала, что в люксовом автомобиле находились мужчина и женщина. Она и другие свидетели уверены, что за рулем была именно женщина.