Лавров отреагировал на обвинения РФ в причастности к убийству в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов, а заявления о том, что Москва недостаточно сотрудничает в этом деле, не обоснованы.

Лавров высказал мнение, что Берлин мог взять на вооружение дело о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе, в котором достаточным сотрудничеством следователи называют лишь признание Россией своей вины.

«Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. Наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Российской Федерацией», — подчеркнул Лавров.

МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов, что стало ответом на якобы недостаточное участие России в расследовании убийства Хангошвили в конце этого лета в берлинском Тиргартене.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул абсолютную беспочвенность подобных заявлений. В МИД РФ решение Берлина назвали недружественным шагом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, убитый в Германии Хангошвили был связью действующих на Северном Кавказе лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Позднее было опубликовано видео, доказывающее, что Хангошвили действительно был террористом и имел связи с главарями бандитского подполья.