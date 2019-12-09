Павел Колобков: говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано

Министр спорта РФ Павел Колобков в ходе пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

По словам главы спортивного ведомства, российскими экспертами были даны убедительные объяснения по вопросам агентства. Несмотря на это, данные доводы не были услышаны.

В целом, Павел Колобков подчеркнул, что говорить о санкциях в отношении российского спорта преждевременно.

«У Российского антидопингового агентства (РУСАДА — Прим.ред.) 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то Всемирное антидопинговое агентство в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS — Прим.ред.), он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели. Так что говорить о санкциях пока рано», — сказал Павел Колобков.

Павел Колобков отметил, что в случае обращения Российского антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд, есть хорошие шансы оспорить наложенные исполкомом WADA ограничительные меры.

Министр спорта подчеркнул, что WADA не имеет вопросов к антидопинговым мероприятиям в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу должна выступать на ЧМ-2022 без флага и гимна.