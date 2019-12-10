В Осло и Стокгольме готовятся к торжественной церемонии вручения Нобелевской премии

Сегодня в Осло и Стокгольме состоятся торжественные церемонии вручения Нобелевских премий. Они всегда проходят в день смерти Альфреда Нобеля. Лауреаты уже прибыли в Норвегию и Швецию.

Первой вручат премию мира. В этом году ее удостоился премьер-министр Эфиопии за усилия по мирному урегулированию в регионе.

Среди награждаемых — Джон Гуденаф — один из создателей литий-ионных аккумуляторов, которые сейчас используются в любом смартфоне. Американский ученый стал еще и самым пожилым лауреатом нобелевки — ему 97 лет.

За новые методы борьбы с бедностью премию получила группа экономистов, среди которых впервые в истории — американская супружеская пара. В этом году также распределят сразу две премии по литературе: в прошлом году награду не вручали из-за скандала в Шведской академии. Размер премии составит почти миллион долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экоактивистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию.