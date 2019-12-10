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Премьер-министр Украины не исключил «газовую войну» с Россией

, 17:07 | Василий Заика Видео 34

По словам Алексея Гончарука, Киев интересует только долгосрочный контракт.

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Фото, видео: Facebook @PMHoncharuk; www.globallookpress.com / Str, Danil Shamkin

Тема:
Украинский кризис 300

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, не исключил «газовую войну» с Россией в ходе переговоров по вопросам транзита голубого топлива, сообщает RT.

Политик подчеркнул, что киевским властям удалось достигнуть цели и вывести газовый вопрос за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно — с „газовой войной“. Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен», — написал в Facebook Алексей Гончарук.

Facebook @PMHoncharuk

Украинский премьер добавил, что Киев интересует только долгосрочный контракт по транзиту газа через территорию страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Нафтогазе» назвали условия для прекращения газовых споров с «Газпромом».

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