Какие темы обсуждали участники заседания оргкомитета «Победа»

Владимир Путин потребовал исключить «формальный подход» при подготовке к главному празднику следующего года — юбилею Победы. Конечно, проработают выплаты ветеранам, поощрения, но главное — каждодневная забота и помощь тем, кто отстоял для нас мирное небо.

Кроме реставрации памятников и монументов советским освободителям, деятели культуры ударят по вражеской пропаганде. Десятками документальных и художественных фильмов о Великой отечественной. Спустя 75 лет после Победы ее саму нужно защищать от вранья. Попытки исказить историю не прекращаются.

Президент отметил, что в защите сейчас нуждается и сама Победа. Репортаж Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил проработать допвыплаты ветеранам войны к юбилею Победы.