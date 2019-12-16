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Обрушение горящего склада и пожар на судне «Адмирал Кузнецов»: ТОП-5 видео за неделю

, 5:16 | Карина Бернтгольц Видео 15

Подборка самых громких событий, которые произошли в период с 9 по 15 декабря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; Instagram @maxkorzhfanteam, @charlizeafrica, @shipmodel; 5-tv.ru

За прошедшую неделю в России произошло немало громких событий в сфере политики, происшествий и шоу-бизнеса. 5-tv.ru публикует подборку видеомоментов, которые стали самыми яркими за период с 9 по 15 декабря.

Пожар случился на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 12 декабря. Пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ. По предварительным данным, после ЧП были госпитализированы 12 человек. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с коптера, на котором видно, как небо вокруг судна заполонил густой дым.

Помощь бригад МЧС также потребовалась при ликвидации возгорания на складе тканей в Москве 13 декабря. Во время тушения пожара прогремел взрыв, момент которого очевидцы записали на видео. По предварительным данным, жертвой происшествия стал один спасатель.

Еще один склад загорелся 13 декабря в Санкт-Петербурге на улице Салова. В результате происшествия конструкция частично обрушилась. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно полыхающее здание и вздымающиеся в небо клубы дыма.

На неделе огненно отличились фанаты Макса Коржа, учинившие беспорядки во время концерта музыканта в Перми. Когда артист вышел на сцену, зрители зажгли десятки фаеров. Дежурившие на месте пожарные пытались потушить пиротехнические сигнальные устройства. В результате недовольные поклонники затеяли потасовку. Без вмешательства полиции не обошлось.

Мир шоу-бизнеса всколыхнуло видео, на котором халат голливудской актрисы Шарлиз Терон неожиданно распахнулся. Услышав новость о том, что она стала одной из претенденток на премию Гильдии киноактеров SAG Award, звезда настолько сильно обрадовалась, что совсем не заметила, как прямо перед камерой с ней случился конфуз. Впрочем, попав в неловкую ситуацию, знаменитость нисколько не смутилась.

«Не ношу нижнее белье!» — отшутилась Шарлиз Терон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за чем страна с интересом наблюдала в начале декабря.

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