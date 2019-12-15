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«За правду об украинской агрессии»: в ЛНР почтили память погибших журналистов

, 21:49 | Игорь Рязов 29

В центре Луганска провели митинг, посвященный погибшим в Донбассе военкоррам.

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Тема:
Украинский кризис 312

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вышли на митинг, чтобы почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Луганска собрались в центре города у памятника журналистам, погибшим в Донбассе при исполнении рабочих обязанностей. К монументу возложили цветы, рядом зажгли лампады.

«В день памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям», — написал по этом случаю глава ЛНР Леонид Пасечник в Twitter.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден в России в 1991 году. В последние годы его отмечают 15 декабря.

Как сообщал 5-tv.ru, за время конфликта на юго-востоке Украины погибли несколько журналистов. В ЛНР ранее решили выпустить марки, посвященные погибшим в Донбассе корреспондентам.

Тема:
Украинский кризис 312
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