«За правду об украинской агрессии»: в ЛНР почтили память погибших журналистов

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вышли на митинг, чтобы почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Луганска собрались в центре города у памятника журналистам, погибшим в Донбассе при исполнении рабочих обязанностей. К монументу возложили цветы, рядом зажгли лампады.

«В день памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям», — написал по этом случаю глава ЛНР Леонид Пасечник в Twitter.

В день памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям — Леонид Пасечник (@glavalnr) December 15, 2019

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден в России в 1991 году. В последние годы его отмечают 15 декабря.

Как сообщал 5-tv.ru, за время конфликта на юго-востоке Украины погибли несколько журналистов. В ЛНР ранее решили выпустить марки, посвященные погибшим в Донбассе корреспондентам.