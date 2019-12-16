Nord Stream 2 попросил разрешение строить газопровод в 2020 году

Nord Stream 2 попросил разрешение у немецких властей строить газопровод зимой и весной 2020 года. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Затягивание работ оператор проекта «Северный поток-2» объяснил долгим ожиданием разрешения от Дании.

Компания подала заявку об изменении сроков в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии 14 декабря. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в этот понедельник.

Газопровод должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим «Северным потоком». По второму пути российский газ будет поставляться в Европу. Учредитель и единственный акционер Nord Stream 2 — ОАО «Газпром». Концерн планировал завершить строительство к концу 2019 года. Однако разрешение от Копенгагена пришло лишь в конце октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2».