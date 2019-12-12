В бундестаге считают, что немецкое правительство во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель «капитулировало» перед США в вопросах, связанных со строительством «Северного потока — 2». Такое мнение выразил представитель политической партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Об этом сообщает РИА Новости.

«США удалось связать „Северный поток — 2“ с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — заявил политик.

По словам депутата, немецкое правительство не может отстаивать интересы государства, так как не встало на защиту газопровода после попыток США приостановить его строительство. Штеффен Котре также добавил, что ситуация на Украине никак не связана с экономическими вопросами.

Ангела Меркель заявляла, что проект России и Германии «Северный поток — 2» не подпадает под законодательство Евросоюза. Однако в ноябре в бундестаге одобрили документ, исходя из которого на газопровод будут распространяться ограничения, прописанные в Газовой директиве ЕС.

«Северный поток — 2» — газопровод, строящийся по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете.