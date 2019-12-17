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  4. СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти

СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти

, 11:38 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 121

В частном доме многодетной семьи в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, СК РФ

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 11

Оружие, найденное в доме многодетной семьи в Ленинградской области, не является боевым. Как стало известно 5-tv.ru, арсенал, найденный в Химози, состоит из охолощенных единиц.

Тем временем по факту обнаружения большого количества нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов Следственный комитет возбудил уголовные дела. Об этом сообщает РИА Новости.

К слову шестерых детей, которые были изъяты из этого дома и доставлены в больницу, планируют выписать уже во вторник. Всего в семье воспитывается восемь несовершеннолетних — состояние шестерых из них медики оценивают как удовлетворительное и готовы отпустить из-под врачебного наблюдения. После выписки будет решаться вопрос о помещении детей в социальное учреждение.

Как сообщает Следственный комитет, также было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девочки 2006 года рождения, проживавшей в этой семье. По версии следствия, 46-летний Андрей Бофт на протяжении нескольких лет мог совершать сексуальные действия насильственного характера. Первый подобный эпизод, предположительно, произошел, когда пострадавшей было всего шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях из жизни многодетной семьи в Ленобласти, где нашли склад оружия.

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