Подробности из жизни многодетной семьи в Ленобласти, где нашли склад оружия

После обыска в частном доме под Гатчиной, стали известны жуткие подробности о жизни многодетной семьи. Отец не только хранил целый арсенал оружия: пистолеты, автоматы, взрывные устройства, но и издевался над собственными детьми. Не пускал на прогулки, под запретом была и школа.

Его подозревают в насилии над дочерью. После того, как мужчину задержали, детей отправили в больницу, шестеро из них, по информации «Известий», в инфекционном отделении. Шокирующие детали и эксклюзивные кадры — в материале корреспондента МИЦ «Известия» Сергея Лескова.

Автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, гранаты, наручники, бронежилеты. Оперативники выносят из дома выносят целый арсенал оружия.

Рядом с коттеджем, в котором нашли склад боеприпасов, оцепили всю улицу. Полиция, ОМОН, машины разминирования. Подойти ближе уже не возможно. На месте работают оперативники и криминалисты.

Владелец коттеджа 46 летний Андрей Бофт. На первый взгляд вполне добропорядочный гражданин: отец восьмерых детей. Семья жила здесь давно. Особо ни с кем не общались, но странности за ними замечали всегда.

Несколько лет назад семья уехала в Подмосковье. Чем занимались там не известно. В Химози вернулись этим летом, и главу семейства словно подменили. Начались склоки с соседями. Иногда доходило чуть ли до рукоприкладства. А совсем недавно мужчина даже пустил в ход что-то из своего арсенала.

Нетипичной семьей заинтересовалась полиция — поступила информация о сексуальном насилии. Но когда правоохранители пришли с проверкой, хозяин повел себя явно неадекватно. Зачем-то представился полковником спецслужб и наотрез отказался впускать правоохранителей. Во время осмотра сразу стало понятно, почему: дом был буквально забит оружием, здесь даже свой тир есть.

От соседних домов коттедж отличается резко. На окнах решетки, во дворе огромный православный крест. А внутри и вовсе обстановка спартанская: голые стены, турники и очень много икон. Дети на улице почти не появлялись.

Подробности жизни семьи шокировали. Жена Андрея Бофта оказывается — его двоюродная сестра. Детей они даже в школу не отпускали.

Из дома подозреваемого доставили в следственный отдел по городу Гатчине. Допрос продолжалась несколько часов, практически всю ночь. Здесь же ему предъявили и первые обвинения.

На первом же допросе выяснилось — Андрей Бофт насиловал собственную дочь. И продолжалось это несколько лет. Следователи уже завели уголовное дело.

«По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет», — рассказали следователи.

Почему мать не препятствовала издевательствам сейчас разбираются следователи. На главный вопрос для чего Бофту понадобился такой внушительный арсенал, и какие еще секреты скрывали за этим высоким забором, следствию еще предстоит ответить.